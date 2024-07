Prokurátor v prípade smrti M. Lučanského nezistil protiprávne konanie

Bratislava 24. júla (TASR) - V prípade smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väzbe nezistil prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR protiprávne úmyselné či nedbanlivostné konanie zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. Poukázal na to portál Aktuality.sk.



"Prokurátor GP SR po preskúmaní veci nezistil, že by sa bol ktorýkoľvek príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže dopustil protiprávneho úmyselného či nedbanlivostného konania, ktoré by malo za následok smrť poškodeného gen. Milana Lučanského vo výkone väzby," uviedla hovorkyňa.



Prokurátor GP SR konal na základe žiadosti o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora. "Neboli zistené pochybenia v rozhodnutí príslušnej krajskej prokuratúry ani vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby," priblížila hovorkyňa.



Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby trestné stíhanie minulý rok v septembri zastavil. Proti tomuto rozhodnutiu podal splnomocnenec poškodených Miroslav Radačovský sťažnosť, ktorú prokurátor prešovskej krajskej prokuratúry vo februári ako nedôvodnú zamietol. Radačovský následne podal žiadosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora.



Rodina poškodeného v reakcii pre TASR uviedla, že prokurátor sa vo vyšetrovaní odmietol zaoberať tvrdeniami bývalého vedúceho operatívneho oddelenia NAKA, ktorý podľa nich zatiaľ nebol vypočutý. Poukázali aj na to, že navrhovali pribratie znalca, keďže jeden znalec podľa ich slov menil názor vzniku poranení a druhá znalkyňa nebola pri obhliadke tela prítomná - avšak podpísaná bola.