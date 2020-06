Prokurátor: Závažné pochybnosti vyústili do zásahu NAKA v NASES

Bratislava 19. júna (TASR) – Policajný zásah v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), v súvislosti so štátnou počítačovou sieťou Govnet, sa uskutočnil po určitom čase preverovania a na základe informácií získaných vlastnou činnosťou polície, ako aj informácií z trestného oznámenia vicepremiérky pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí). V piatok to vyhlásil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Juraj Novocký, podľa ktorého momentálne existujú závažné pochybnosti, či nájdené zariadenia boli nainštalované a používané v súlade so zákonom.



"Verím, že vyšetrovanie dá odpovede na otázky, a potom budeme môcť hovoriť o tom, či spôsob použitia týchto zariadení bol alebo nebol v súlade so zákonom," povedal Novocký. Ubezpečil, že existovali "konkrétne skutočnosti", ktoré vzbudzovali pochybnosti o nájdených zariadeniach. Vyzval najmä politikov, aby sa v čo najmenšej možnej miere vyjadrovali k tejto trestnej veci. "Ide o záležitosti, ktoré bezprostredne súvisia s bezpečnosťou štátu," podotkol prokurátor.



Myslí si, že nie je vhodné o tejto veci informovať verejnosť v plnom rozsahu, preto využil svoje oprávnenie a zakázal polícii poskytovať akékoľvek informácie. "Ďalšie informácie v tejto veci bude poskytovať výhradne prokuratúra a výhradne vtedy, keď to procesná situácia umožní," poznamenal Novocký.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala 9. júna v NASES a v súvislosti s tým zadržala štyri osoby, ktoré mala neskôr prepustiť. Ako v tom čase pre TASR potvrdila vicepremiérka Remišová, zásah polície v priestoroch Úradu vlády SR a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu súvisí s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré sa začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu. Niektoré medializované informácie spájajú zásah v NASES s údajným odpočúvaním a sledovaním siete Govnet.



Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini a bývalý premiér SR považuje kauzu údajného odpočúvania Govnet za falošnú a nepravdivú. Remišová ohrozila akciou v NASES podľa jeho slov bezpečnosť štátu. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský vníma tento prípad buď ako búrku v pohári vody a niečo, čo bolo oficiálnymi štátnymi autoritami schválené, alebo ide podľa neho o vážny problém. "Ak plnili úlohu, ktorá bola oficiálne schválená, tak toto je celé búrka v pohári vody, a ak boli využívané na niečo iné, tak mohlo dochádzať k veľmi závažnému porušeniu Trestného zákona," uviedol.