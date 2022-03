Prokurátor žiada uložiť Karolovi H. 8-ročný trest

Bratislava 11. marca (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhuje uložiť Karolovi H. z kauzy predaja budovy Ravak Slovakia na Einsteinovej ulici v Bratislave osemročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Obhajoba ho zas žiada oslobodiť spod obžaloby. Dokazovanie pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava V v piatok ukončili. Súd by mal vyniesť rozsudok v stredu (16. 3.).



"Dokazovaním bolo preukázané, že išlo o nevýhodný predaj s trestnoprávnym dosahom o čom mal obžalovaný jednoznačnú vedomosť. Na budove neboli žiadne podstatné nedostatky, ktoré by znížili jej cenu na polovicu," vyhlásil prokurátor ÚŠP Ján Šanta. Pôvodne sa obžaloba týkala pokusu o spreneveru, napokon žiada prokurátor odsúdenie Karola H. za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu.



Okrem mimoriadne zníženého nepodmienečného trestu odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia navrhuje aj peňažný trest vo výške 10.000 eur a ročný ochranný dohľad.



"K naplneniu skutkovej podstaty nedošlo, aj keď by si to orgány činné v trestnom konaní priali a chceli urobiť zadosť objednávateľovi tohto trestného stíhania," vyhlásil obhajca obžalovaného Jozef Holič. Svojho klienta žiada oslobodiť spod obžaloby. Proces považuje za nespravodlivý a hovorí o vytváraní nátlaku na senát zo strany obžaloby.



"Žiadny trestný čin som nespáchal, som nevinný. Tvrdenia v obžalobe nie sú podložené relevantnými dôkazmi," vyhlásil vo svojej záverečnej reči obžalovaný Karol H. Tvrdí, že ide nanajvýš o obchodnoprávny spor. "Vyčíslená škoda je vyfabulovaný údaj, keďže nikto nepreukázal, či existoval záujemca, ktorý by bol ochotný zaplatiť viac," zdôraznil. Tvrdí, že predaj budovy by nebol pre spoločnosť nevýhodný. Odmieta, že by jeho konaním vznikla spoločnosti akákoľvek škoda.



Ako konateľ a menšinový vlastník spoločnosti Ravak Slovakia sa mal Karol H. podľa obžaloby v roku 2015 snažiť nevýhodne a bez vedomia spoločnosti predať budovu s obchodnými priestormi na Einsteinovej ulici v Bratislave. Aj za to bol v roku 2015 odvolaný z pozície konateľa firmy. Spôsobená škoda v prípade dokonania skutku by bola podľa obžaloby viac ako 5,5 milióna eur. Obžalobu pôvodne podali pre trestný čin sprenevery v štádiu pokusu.