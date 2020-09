Prokurátor zrušil obvinenie v súvislosti so statusom Ľ. Blahu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) už nečelí obvineniu v súvislosti so statusom na sociálnej sieti, v ktorom mal obhajovať zločiny komunizmu. Prokurátor vyhovel jeho sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, ktoré napokon zrušil. TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Upozornil na to portál Tvnoviny.sk.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Blahu z trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Trestné oznámenie naňho podala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).