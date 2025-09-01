< sekcia Slovensko
Kubina: Prokurátor zrušil policajtovi M. V. obvinenie zo sabotáže
Kubina vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby policajta vrátil do služby.
Autor TASR,aktualizované
Košice 1. septembra (TASR) - Policajtovi M. V. zrušil prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach obvinenie zo sabotáže. Na sociálnej sieti to potvrdil jeho advokát Peter Kubina, podľa ktorého obvinenie prokurátor zrušil ako nezákonné. Kubina vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby policajta vrátil do služby.
Kubina poukázal, že podľa prokurátora nespĺňa skutok kladený policajtovi M. V. za vinu znaky sabotáže či zneužívania jeho právomocí. „Hneď po zadržaní som verejne povedal, že obvinenie je fantazmagorické a neprežije prvý kontakt so súdom ani objektívnym prokurátorom. (...) Obhajoba teda opäť uspela proti svojvôli tímu ÚIS Veritas. Tak ako sa stalo už mnohokrát doteraz a tak ako sa stane ešte niekoľkokrát v budúcnosti, kým nepochováme na virtuálny cintorín všetky tieto nezákonné obvinenia,“ vyhlásil Kubina.
Advokát poukázal, že prokurátor rozhodol ešte vo štvrtok (28. 8.). Kubina tiež ocenil, že košická prokuratúra nepodľahla tlakom. Vyzval ministra vnútra, aby policajta M. V. vrátil do služby. „Nárok na náhradu škody bude uplatnený včas a zákonným spôsobom,“ naznačil advokát.
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal policajta M. V. 1. júla 2025. Za vinu mu kládol, že zneužil svoju funkciu a vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora SR a prvého námestníka generálneho prokurátora SR bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali podozrenie z ich trestnej činnosti.
Podľa ÚIS sa dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade (NR) SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca Roberta Fica (Smer-SD). Podľa policajnej inšpekcie si M. V. svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora SR a prvého námestníka, že by mohli zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec Fico obvinený.
Kubina poukázal, že podľa prokurátora nespĺňa skutok kladený policajtovi M. V. za vinu znaky sabotáže či zneužívania jeho právomocí. „Hneď po zadržaní som verejne povedal, že obvinenie je fantazmagorické a neprežije prvý kontakt so súdom ani objektívnym prokurátorom. (...) Obhajoba teda opäť uspela proti svojvôli tímu ÚIS Veritas. Tak ako sa stalo už mnohokrát doteraz a tak ako sa stane ešte niekoľkokrát v budúcnosti, kým nepochováme na virtuálny cintorín všetky tieto nezákonné obvinenia,“ vyhlásil Kubina.
Advokát poukázal, že prokurátor rozhodol ešte vo štvrtok (28. 8.). Kubina tiež ocenil, že košická prokuratúra nepodľahla tlakom. Vyzval ministra vnútra, aby policajta M. V. vrátil do služby. „Nárok na náhradu škody bude uplatnený včas a zákonným spôsobom,“ naznačil advokát.
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal policajta M. V. 1. júla 2025. Za vinu mu kládol, že zneužil svoju funkciu a vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora SR a prvého námestníka generálneho prokurátora SR bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali podozrenie z ich trestnej činnosti.
Podľa ÚIS sa dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade (NR) SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca Roberta Fica (Smer-SD). Podľa policajnej inšpekcie si M. V. svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora SR a prvého námestníka, že by mohli zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec Fico obvinený.