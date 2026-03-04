< sekcia Slovensko
Prokurátora GP Michala Š. a ďalšie tri osoby prepustili zo zadržania
Policajná inšpekcia prepustila okrem Michala Š. na slobodu aj policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. Policajti Ján Č. a Pavol Ď. zatiaľ zostávajú zadržaní.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. marca (TASR) - Prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR Michala Š. a ďalšie tri osoby prepustili zo zadržania na slobodu. Pre TASR to potvrdil ich právny zástupca Ján Dulovič. Zadržaní a obvinení boli v rámci utorkovej (3. 3.) akcie Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) s názvom Kajúcnik.
Policajná inšpekcia prepustila okrem Michala Š. na slobodu aj policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. Policajti Ján Č. a Pavol Ď. zatiaľ zostávajú zadržaní. O prípadnom návrhu na ich väzobné stíhanie však zatiaľ nie sú podľa Duloviča žiadne informácie.
ÚIS v rámci utorkovej akcie zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenie z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
Okrem obvinených zadržala policajná inšpekcia aj dve podozrivé osoby. Vyšetrovateľku Alžbetu F. prepustili v stredu bez obvinenia zo zadržania na slobodu. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
