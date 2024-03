Prokurátori: Kritika výkonu činností nemá skĺznuť do osobných útokov

Bratislava 22. marca (TASR) - Kritika výkonu činností prokurátorov by mala byť vecná a nemala by skĺznuť do roviny osobných útokov. Vyhlásila to Rada prokurátorov SR v reakcii na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



Rada prokurátorov v tejto súvislosti poukazuje na to, že nie sú prípustné priama konfrontácia, osočovanie, znevažovanie a obviňovanie skupiny prokurátorov politickou, ale ani inou mocou. "Prezentované názory o zneužití právomocí verejného činiteľa neprináležia predstaviteľom politickej moci, ale iba nezávislej súdnej moci," zdôraznili.



Fico po stredajšom (20. 3.) rokovaní vlády uviedol, že obvinenia, ktoré vzniesli prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry v posledný deň fungovania úradu, boli spolitizovaným účelovým krokom. Tiež povedal, že v prípade týchto obvinení mohlo ísť o zneužitie právomoci verejného činiteľa.