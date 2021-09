Prokurátori kritizujú znevažovanie postavenia generálneho prokurátora

Bratislava 27. septembra (TASR) – Prokurátori kritizujú verejné znevažovanie postavenia a pôsobnosti generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Vyplýva to z vyhlásenia, pod ktoré sa podpísalo viac ako 600 prokurátorov z Generálnej prokuratúry (GP) SR, krajských a okresných prokuratúr. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.



Zdôrazňujú, že nerozhodovali a nebudú rozhodovať pod tlakom politikov, verejnej mienky a médií. „V tomto smere v plnej miere stojíme za generálnym prokurátorom SR, ktorý v mediálnom vyhlásení dňa 2. septembra 2021 správne uviedol, že on je tým garantom zákonnosti, ktorého rozhodnutia majú slúžiť ochrane práv fyzických osôb, právnických osôb a štátu a že toto poslanie aj mieni napĺňať,“ podotkli. Snahy o zmenu legislatívy týkajúcu sa prokuratúry na základe rozhodnutí GP SR v konkrétnych veciach považujú za neprípustný zásah do základných princípov právneho štátu.



Tvrdia, že k stabilite právneho systému na Slovensku neprispieva ani zneužívanie rozdielnych právnych názorov generálneho prokurátora Maroša Žilinku a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica na konkrétne postupy v trestnom konaní. „Sú podsúvané verejnosti ako ´vojna´ medzi GP SR a Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) GP SR. Tá však je ´vytváraná´ tými, ktorí majú záujem na cielenom obmedzení oprávnení generálneho prokurátora SR ako garanta zákonnosti vo vzťahu k Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR,“ zdôraznili.