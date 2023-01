Prokurátori ÚŠP kritizujú spôsob aplikovania paragrafu 363

Bratislava 25. januára (TASR) – Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na stredajšej tlačovej konferencii kritizovali spôsob aplikovania ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku. Zdôraznili, že ide o mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam vydaným v prípravnom konaní.



"Môj názor je, že sa v mnohých rozhodnutiach podľa paragrafu 363 Trestného poriadku aplikujú iné pravidlá a iné právne názory. Iné je to v kauzách, kde figurujú vplyvné osoby spoločenského a podnikateľského prostredia a iné je to v kauzách, kde figurujú iné osoby, ktoré takýto vplyv a postavenie nemajú," uviedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.



Prokurátor Ladislav Masár zdôraznil, že generálny prokurátor je pri rozhodovaní podľa paragrafu 363 Trestného poriadku limitovaný, keďže ide o mimoriadny opravný prostriedok. Dôvodnosť rušiť právoplatné uznesenia je podľa neho len vtedy, "ak napadnuté procesné rozhodnutie bolo vydané v hrubom rozpore s dôkaznou situáciou, alebo je výsledkom nezákonného postupu". Nemal by podľa jeho slov vydávať podriadeným prokurátorom negatívne pokyny. V reakcii na dôvody zrušenia obvinenia exšéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi P. z leta 2021 uviedol, že väčšina trestných stíhaní sa začína na základe písomných trestných oznámení. Vladimír P. bol neskôr opätovne obvinený.



Masár v tejto veci upozornil tiež na konanie prokurátorky Generálnej prokuratúry SR pred začiatkom súdu. "Nerozumiem, ako je možné, že v niektorých profilových kauzách, keď prokurátor ÚŠP podá obžalobu, tak prokurátorka GP napíše na súd, aby bola obžaloba vrátená a odmietnutá. To robí obhajoba, to nerobia prokurátori," skonštatoval Lipšic.



"Podľa názoru mňa a vyšetrovateľa nebolo v poriadku, že osoba údajne požiadaná o finančnú sumu vysokým funkcionárom Národnej kriminálnej agentúry za to, že nejaká trestná vec, operatívne preverovanie, nazvime to akokoľvek, tú sumu poskytne," povedal Matúš Harkabus v súvislosti s kauzou poslanca Martina B., ktorému minulý týždeň generálny prokurátor zrušil obvinenie.



Riaditeľ odboru ekonomickej kriminality na ÚŠP Ondrej Repa zdôraznil, že polemika o aplikovaní ustanovenia paragrafu 363 by sa nemala viesť o počte, ale o spôsobe.