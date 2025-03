Prokurátorka ešte nerozhodla o obžalobe v prípade atentátu na premiéra

Bratislava 11. marca (TASR) - V prípade minuloročného atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dozorová prokurátorka z Generálnej prokuratúry (GP) SR zatiaľ nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby (NPO) na Juraja C., ktorý je vo veci obvinený z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa GP Zuzana Drobová.



Doplnila, že o rozhodnutí dozorovej prokurátorky bude GP informovať.



Obvinený Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.