Prokurátorské rady GP a KP odmietajú riešenie postupov na pôde NRSR
Prokurátor Tomáš Balogh obvinil v liste adresovanom Rade prokurátorov SR a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry (GP) SR a prokurátorská rada pri Krajskej prokuratúre v Bratislave (KP BA) sa ohradzujú voči rokovaniu o rozhodovacích procesoch vo veciach služobného pomeru prokurátorov, ako aj voči prerokovaniu postupov prokurátorov v trestných veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené, na pôde Národnej rady (NR) SR. Tieto otázky totiž podľa nich nepodliehajú kontrolnej právomoci NR SR. TASR o tom informovala hovorkyňa GP Zuzana Drobová.
„Zároveň prokurátorská rada GP SR a prokurátorská rada KP BA negatívne vníma snahu o prenášanie vecných a profesionálnych otázok zo strany krajského prokurátora v Žiline na politickú pôdu, najmä keď neboli vyčerpané možnosti rokovania na úrovni Rady prokurátorov vo vzťahu k návrhu generálneho prokurátora SR na jeho odvolanie,“ uviedli v stanovisku s tým, že rokovanie bolo na jeho vlastnú žiadosť preložené z 10. novembra na 27. novembra. „Prokurátorská rada GP SR a prokurátorská rada KP BA v súlade so svojím konzistentne uplatňovaným prístupom vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie zákonných postupov,“ píše sa v stanovisku.
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh obvinil v liste adresovanom Rade prokurátorov SR a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní. Žilinka to odmieta, tvrdenia v liste označil za klamstvá. O téme rokoval výbor mimoriadne vo štvrtok (20. 11.), zasadnutie má pokračovať v pondelok (24. 11.).
Balogh označil dôvody na jeho odvolanie z funkcie prezentované na štvrtkovom zasadnutí výboru za zástupné a vecne a právne nevyargumentované. Vyzval Žilinku, aby ho, ako aj jeho kolegu Martina Kováča, zbavil mlčanlivosti a umožnil im zúčastniť sa na pondelkovom pokračujúcom rokovaní výboru. Opozícia sa obáva, že vedenie výboru sa pokúša ovplyvňovať generálneho prokurátora. Údajné zasahovanie sa totiž má týkať politicky exponovaných káuz.
