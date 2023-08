Prokuratúra: Politici by nemali vyjadreniami zasahovať do vyšetrovania

Bratislava 1. augusta (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave považuje za nevhodné, aby politici svojimi opakovanými nepravdivými vyjadreniami, bez znalosti vyšetrovacieho spisu a procesného postupu, zasahovali v neskončenej trestnej veci do trestného konania a prenášali tak dokazovanie z prípravného konania, ktoré je neverejné, do mediálneho prostredia. Bratislavská krajská prokuratúra to uvádza vo svojom vyjadrení, ktoré TASR sprostredkovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



"Krajská prokuratúra Bratislava sa k stavu vyšetrovania obvinených policajtov vrátane opravy prepisu nahrávok záznamu tzv. "odposluchov" a ich prípadného úniku z prostredia polície už v minulosti opakovane vyjadrovala," uvádza sa vo vyjadrení prokuratúry.



Pripomenula, že dozorový prokurátor KP Bratislava počas prípravného konania vydal vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby záväzný pokyn a uložil mu preveriť na verejnosti diskutované nahrávky záznamu tzv. "odposluchov" informačno-technických prostriedkov s prepisom záznamu, a v prípade zistenia rozporu medzi záznamom a jeho prepisom, požiadať príslušnú zložku Úradu inšpekčnej služby zabezpečujúcu vyhotovovanie prepisov nahrávok záznamu tzv. "odposluchov" o nápravu.



"Za správnosť prepisov nahrávok záznamu tzv. "odposluchov" zodpovedá špecializovaný policajný útvar, ktorý nahrávky prepisuje. Prokuratúra pri svojich rozhodnutiach vždy vychádza z aktuálnych dôkazov vrátane prepisov nahrávok záznamu tzv. "odposluchov" a prokurátor nemôže do nich zasahovať," dodala bratislavská krajská prokuratúra vo svojom vyjadrení.



Zároveň pripomenula, že vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal v marci 2023 pod dozorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava trestné stíhanie pre prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.