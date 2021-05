Mariana K. obžalovali v kauze takzvaných motákov

Bratislava 3. mája (TASR) – Mariana K. minulý týždeň obžalovali v kauze takzvaných motákov. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý. Dodal, že obžaloba pre pokus zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu bola podaná na Okresný súd Bratislava I. Upozornil na to spravodajský portál TV Markíza tvnoviny.sk.



„Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal 29. apríla 2021 na Okresný súd Bratislava I obžalobu na obvineného M. K. pre pokus zločinu marenia spravodlivosti," uviedol Sipavý. Marian K. mal posielať z väzby motáky cez Petra Tótha. Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby to uviedol vlani v jednej zo svedeckých výpovedí na Špecializovanom trestnom súde vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.



Marian K. je právoplatne odsúdený na 19 rokov odňatia slobody za falšovanie zmeniek TV Markíza spolu s Pavlom R. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ho Špecializovaný trestný súd oslobodil v septembri 2020 spod obžaloby. Tento rozsudok však nie je právoplatný, rozhodovať bude ešte Najvyšší súd SR.