Prokuratúra: O statusoch ministra vnútra v kampani rozhodne súd

Bratislava 18. júna (TASR) - V prípade údajného porušenia zákona o volebnej kampani ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) bude rozhodovať Správny súd v Bratislave. Okresná prokuratúra Bratislava I podala 10. júna všeobecnú správnu žalobu voči rozhodnutiu Okresného úradu (OÚ) Bratislava, odboru všeobecnej vnútornej správy, ktorý 28. augusta 2024 zastavil priestupkové konanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová.



„Spor o zákonnosť, ktorý vznikol medzi orgánom verejnej správy a prokuratúrou, tak bol prenesený na Správny súd v Bratislave, ktorý vo veci rozhodne,“ skonštatovala Kováčová. Prokuratúra podľa nej naďalej trvá na tom, že napadnuté rozhodnutie OÚ Bratislava nebolo vydané v súlade so zákonom.



Ministerstvo vnútra (MV) SR v máji zamietlo odvolanie prokurátora v prípade údajného zasahovania do predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka príspevkami na sociálnej sieti. Podľa sekcie verejnej správy MV SR nešlo o volebnú kampaň. Rozhodnutím sekcia potvrdila predošlé rozhodnutia okresného úradu v Bratislave.



Okresný úrad Bratislava v minulosti rozhodol, že Šutaj Eštok neporušil zákon plateným príspevkom na sociálnej sieti o jednom z kandidátov pred prezidentskými voľbami, v ktorom sa o ňom negatívne vyjadroval. Okresná prokuratúra Bratislava I v decembri proti rozhodnutiu podala protest. Tomu okresný úrad nevyhovel. Prokurátor sa preto odvolal na nadriadený orgán, ktorým je MV.



O preskúmanie rozhodnutia okresného úradu žiadali viaceré mimovládne organizácie.