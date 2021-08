Obvinený exšéf ÚIS uzavrel s prokurátorom dohodu, bude prepustený

Na archívnej snímke Adrián Sz. (vpravo) a jeho obhajca Zoltán Perhács pred pojednávaním (NS) SR v Bratislave 14. júna 2021. Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 17. augusta (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uzavrel v utorok dohodu o vine a treste s obvineným exriaditeľom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Adriánom Sz. TASR to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry SR (GP) Dalibor Skladan. Na uzavretie dohody upozornil Denník N.dodal Skladan.Súčasťou dohody o vine a treste je podľa hovorcu tiež návrh na uloženie peňažného trestu vo výške 25.000 eur a trestu prepadnutia veci. Konkrétne dvoch mobilných telefónov a televízneho prijímača.objasnil.Adriána Sz. by mali v utorok aj prepustiť z väzby z nitrianskej väznice. Dohodu o vine a treste musí ešte schváliť Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.povedal pre TASR obhajca Zoltán Perhács.O väzobnom stíhaní Adriána Sz. rozhodol 14. júna právoplatne senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie ŠTS v Pezinku, ktorý Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby. Podľa senátu NS SR bola obava, že by mohol ovplyvňovať svedkov, teda je naplnený dôvod kolúznej väzby.Adriána Sz. a bývalého riaditeľa národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda S. a bývalého funkcionára NAKA Mariána K. stíhajú pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť.NAKA zadržala Adriána Sz. 3. júna. Celkovo obvinila troch ľudí. Korupčná trestná činnosť mala spočívať v prijatí spotrebnej elektroniky a finančnej hotovosti, minimálne v hodnote 20.000 eur. Úplatky mal dostať od Bernarda S. Ten je jediným priamym svedkom v prípade. Bernard S. podľa najnovších mediálnych informácií má tiež uzavrieť s prokurátorom ÚŠP dohodu o vine a treste.Vláda 16. júna odvolala Adriána Sz. z funkcie riaditeľa ÚIS. Odvolanie odporučili členovia Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Vedením ÚIS je dočasné poverený Peter Scholtz.