Prokuratúra odložila podnet týkajúci sa postupu rezortu zdravotníctva

Bratislava 4. marca (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR odložila podnet opozičných poslancov týkajúci sa postupu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pri kategorizácii nemocníc. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa GP Zuzana Drobová.



Poslanci Národnej rady SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Peter Stachura (KDH) sa obrátili na GP s podnetom v decembri 2023. Kritizovali, že ministerstvo nezverejnilo všetky dokumenty týkajúce sa kategorizácie nemocníc. Rezort vtedy reagoval, že všetky dokumenty sú dostupné na webe. "Vo veci podnetu na preskúmania postupu Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s vykonávacím predpisom o ustanovení vyhodnotenia siete bol podnet odložený," uviedla pre TASR Drobová.



Stachura a Krajčí sa zároveň v januári tohto roka obrátili na GP spolu s poslancami Oskarom Dvořákom (PS) a Františkom Majerským (KDH) v súvislosti s rozhodnutím o zaradení nemocnice Bory a Kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc. Dôvodom boli pochybnosti, či zariadenia spĺňajú zákonné kritériá. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD ) vtedy reagovala, že sa o tom rozhodlo na základe odporúčaní Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc. Nemocnica Bory a spoločnosť Agel SK označili pochybnosti opozície za absurdné a teatrálne. "Vo veci podnetov smerujúcich k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí ministerky zdravotníctva SR o podmienenom zaradení nemocníc do siete (Bory, Agel) bol generálnej prokuratúre v týchto dňoch doručený administratívny spisový materiál, po preskúmaní ktorého bude vec vybavená," ozrejmila hovorkyňa minulý týždeň.



Stachura víta, že GP sa podnetom zaoberá. "Vítam, že sa prokuratúra bude podrobne zaoberať mojím podnetom, ktorý som podal v spolupráci s Františkom Majerským, Oskarom Dvořákom a Marekom Krajčím, zameraným na preskúmanie postupov ministerky zdravotníctva v súvislosti s pochybným zaradením nemocníc Bory a Agel do siete. Počkám na závery prešetrenia," uviedol v stanovisku pre TASR.