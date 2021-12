Prokuratúra: Rekonštrukcia prípadu úmrtia Lučanského má byť v januári

Bratislava/Prešov 29. decembra (TASR) – Vyšetrovanie úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského ešte neukončili. Rekonštrukcia udalostí, ktoré viedli k jeho smrti, by sa mala uskutočniť v druhej polovici januára 2022. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Prešov Marián Spišák.



"Po jej vykonaní a vyhodnotení všetkých zabezpečených dôkazov v priebehu vyšetrovania bude možné zákonne rozhodnúť," podotkol hovorca.



Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa mal 29. decembra 2020 v ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsiť o samovraždu. Vo väzbe bol pre obvinenia z korupčnej trestnej činnosti.



Prípadom sa zaoberala aj nezávislá kontrolná komisia. Nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali verziu, že príčinou smrti Lučanského bol samovražedný pokus. Komisiu tvorilo takmer 20 členov. Okrem politikov boli jej súčasťou tiež experti.