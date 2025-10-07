Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prokuratúra rieši sťažnosť exministra Jána B. voči jeho obvineniu

Na snímke Ján Budaj. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dôjsť malo k škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.

Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Generálna prokuratúra SR sa zaoberá sťažnosťou, ktorú podal exminister životného prostredia Ján B. voči svojmu obvineniu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

„Generálna prokuratúra SR preskúmava zákonné predpoklady pre konanie a rozhodovanie o danej sťažnosti podanej obvineným,“ povedala Tökölyová.

Polícia obvinila bývalého šéfa envirorezortu za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo k škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.

Exminister Ján B. v reakcii na obvinenie deklaroval, že čestne hájil verejný záujem. Verí preto, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Zároveň podal sťažnosť voči svojmu obvineniu. Tá bola spolu s vyšetrovacím spisom predložená dozorujúcemu prokurátorovi na rozhodnutie.
