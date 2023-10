Prokuratúra: Tvrdenie Krúpu o Zurianovi a paragrafe 363 je klamstvo

Bratislava 31. októbra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR sa ohradzuje voči vyjadreniam poslanca Národnej rady (NR) SR Juraja Krúpu na margo bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana ako kandidáta na riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Tvrdenia o zastavení vyšetrovania Zuriana podľa paragrafu 363 Trestného poriadku označuje za klamstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.



"V trestnej veci bývalého riaditeľa NAKA k postupu podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nedošlo," skonštatovala Drobová s tým, že nebol podaný návrh na použitie mimoriadneho opravného prostriedku.



Zdôraznila, že generálny prokurátor Maroš Žilinka nerozhodoval podľa paragrafu 363 Trestného poriadku a ani nezastavil trestné stíhanie. "Vo veci konal príslušný dozorový prokurátor zákonným spôsobom, využívajúci právne prostriedky výkonu dozoru," odkázala.



Krúpa v utorok v stanovisku pre TASR uviedol, že opozičná SaS nepodporí Zuriana ako kandidáta na šéfa ÚIS. Poukázal na viacero pochybností v súvislosti so Zurianom. "Nevyšetrené podozrenia voči jeho osobe vzbudzujú otázniky. Nedá sa vylúčiť, či nebude v konflikte záujmov, keďže ho inšpekcia už vyšetrovala a tieto vyšetrovania boli zastavené generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Preto jeho zvolenie nepodporíme," skonštatoval Krúpa.



Návrh Zuriana do tejto pozície avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Bol by rád, keby ho vláda do funkcie menovala ešte tento týždeň. Zuriana ako kandidáta na túto pozíciu vypočuje parlamentný brannobezpečnostný výbor vo štvrtok (2. 11.).