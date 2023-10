Generálna prokuratúra: V kauze Tipos naďalej pokračuje vyšetrovanie

Bratislava 23. októbra (TASR) - V kauze Tipos naďalej pokračuje vyšetrovanie. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti sú obvinení exriaditeľ spoločnosti Ján B. a bývalý šéf IT odboru Miloš P.



"Vyšetrovanie pokračuje, obvinené sú tie isté osoby bez zmeny," uviedla hovorkyňa s tým, že vyšetrovateľ zatiaľ nepredložil žiaden návrh na skončenie veci.



Obvinení boli od začiatku decembra 2019 vo väzbe. Od februára 2020 sú stíhaní na slobode. Najvyšší súd SR vtedy skonštatoval, že mali páchať spoločne trestnú činnosť a bude treba vypočuť viacerých svedkov a stotožniť ich minimálne v 144 prípadoch podozrivých hracích účtov.



Obaja obvinenia odmietli. Trestnej činnosti sa mali dopustiť v rokoch 2012 až 2018. V prípade dokázania viny im hrozí trest od desiatich do 15 rokov odňatia slobody.