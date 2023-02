Prokuratúra: V prípade mŕtveho novorodenca padlo obvinenie

Bratislava 17. februára (TASR) - V prípade mŕtveho novorodenca, ktorého našli vlani v apríli v hniezde záchrany bratislavského Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), padlo obvinenie pre prečin usmrtenia. TASR to potvrdil prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo. Upozornila na to televízia Markíza.



"Dňa 6. februára 2023 bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe pre prečin usmrtenia," sprostredkoval Chylo reakciu Okresnej prokuratúry Bratislava III. Trestná sadzba sa v tomto prípade pohybuje od dvoch do piatich rokov odňatia slobody.



V prípade sa naďalej vedie vyšetrovanie. "Vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie k predmetnej trestnej veci zatiaľ nebudeme poskytovať," podotkol.



V reakcii na úmrtie zverejnil rezort zdravotníctva vlani v auguste usmernenie pre hniezda záchrany. Okrem iného je minimálne raz za 24 hodín potrebné vykonať bežnú kontrolu hniezda, nepretržite sa má kontrolovať aj výstup z alarmu.