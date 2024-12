Prokuratúra vybaví podnet OZ Mier Ukrajine v súlade so zákonom

Bratislava 27. novembra (TASR) - Žiadosť o preskúmanie dlhodobých krokov premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v súvislosti s postojom k Rusku, ktorú podalo občianske združenie (OZ) Mier Ukrajine, vybaví Generálna prokuratúra SR v súlade so zákonom. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Jana Tökölyová.



"Predmetný podnet občianskeho združenia bol doručený Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Bude vybavený v súlade so zákonom," deklarovala Tökölyová.



Predseda vlády podľa združenia dlhodobo legitimizuje ruského prezidenta Vladimira Putina, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Slovensko je zároveň Ruskou federáciou považované za nepriateľskú krajinu. Fico sa teda podľa predstaviteľov OZ stretol s nepriateľom.



Slovenský premiér sa v nedeľu (22. 12.) v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovorili o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia, ako aj bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré chce Fico štandardizovať. Témou rozhovoru bol aj tranzit ruského plynu. Predseda vlády SR deklaruje, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, pričom najvyšších predstaviteľov EÚ o svojej ceste a jej účele informoval.