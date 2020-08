Prokuratúru od utorka dočasne povedie prvá námestníčka V. Kováčiková

Bratislava 8. augusta (TASR) – Práva a povinnosti generálneho prokurátora (GP) SR bude od utorka (11. 8.) zastávať prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová totižto koncom júla akceptovala žiadosť generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o uvoľnenie z funkcie. Tá mu zanikne v pondelok (10. 8.) a až do zloženia sľubu nového generálneho prokurátora ho nahradí práve Kováčiková.



Kováčikovú do funkcie námestníčky vymenoval Čižnár v prvej polovici mája 2019. Pôsobí v rezorte prokuratúry od roku 1978, keď začínala ako právna čakateľka na Okresnej prokuratúre v Trenčíne. Do funkcie prokurátorky bola menovaná v roku 1980. V rokoch 1995 až 1996 vykonávala funkciu okresnej prokurátorky v Trenčíne, od roku 1997 bola krajskou prokurátorkou v Trenčíne. Pôsobila v Justičnej akadémii ako členka skúšobnej komisie pre oblasť ústavného práva. Minulý rok v máji Kováčiková nahradila vo funkcii Petra Šufliarskeho, ktorý požiadal o uvoľnenie zo svojho postu k 1. aprílu 2019 po medializácii jeho komunikácie s podnikateľom Marianom K. Následne Čižnár jeho rezignáciu prijal.



Sedemročné funkčné obdobie Jaromíra Čižnára sa skončilo 17. júla. Podľa zákona mohol Čižnár stáť na čele generálnej prokuratúry, kým nepríde nový šéf prokurátorov. Čižnára 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady (NR) SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR je v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.



V minulosti už došlo k situácii, keď práva a povinnosti generálneho prokurátora zastával prvý námestník. Bolo tak tomu od februára 2011 do júla 2013, keď na čele prokuratúry stál prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý.