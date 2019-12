Propagácia pedofílie bude trestným činom, novelu odobrila prezidentka

Bratislava 18. decembra (TASR) - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík, ako sú napríklad pedofília, zoofília či nekrofília, bude novým trestným činom. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Novou legislatívou z dielne poslancov koaličnej SNS sa do Trestného zákona dopĺňa skutková podstata nového trestného činu - podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík.



Ak je propagácia týchto činov preukázateľne vykonávaná za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít, nebude podľa novely považovaná za trestnú.



Nová legislatíva má zabezpečiť ochranu spoločnosti voči podpore a verejnej propagácii rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými sú pedofília, nekrofília a zoofília.



Predkladatelia poukázali na to, že najmä internet a sociálne siete umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie šírenie správ aj nemravného obsahu. Preto je podľa nich nevyhnutné stanoviť nové prísnejšie hranice pred týmito "osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti".