Prostredníctvom projektov budú modernizované a renovované viaceré súdy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Aktuálne sa realizujú stavebné práce na troch súdoch, ktorými sú Okresný súd Senica, Okresný súd Liptovský Mikuláš a Okresný súd Spišská Nová Ves.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Rezortu spravodlivosti sa darí implementovať viacero projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prostredníctvom realizácie týchto projektov bude zabezpečená renovácia a modernizácia vonkajších a vnútorných priestorov viacerých súdov. Zároveň bude dosiahnutá zvýšená energetická efektívnosť a citeľná úspora finančných prostriedkov vynakladaných na energie v dotknutých budovách. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informuje na sociálnej sieti.

V rámci Komponentu 15 - Investície 1 dôjde k významnej rekonštrukcii budov súdov naprieč celou Slovenskou republikou. „Zrekonštruované a zmodernizované priestory budú poskytovať kvalitnejšie pracovné podmienky pre zamestnancov súdov, ale aj dôstojnejšie a efektívnejšie využívané prostredie, v ktorom sa budú zdržiavať občania Slovenskej republiky - klienti súdov,“ deklarovalo MS s tým, že ide o ďalší reálny krok k zlepšeniu fungovania justície na Slovensku.

Aktuálne sa realizujú stavebné práce na troch súdoch, ktorými sú Okresný súd Senica, Okresný súd Liptovský Mikuláš a Okresný súd Spišská Nová Ves. Rezort doplnil, že v najbližšom čase dôjde k začatiu rekonštrukcií budov súdov v ďalších okresných a krajských mestách.
