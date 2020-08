Banská Bystrica sa dištancuje od protestu na oslavách SNP

Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - Banskobystrická samospráva nedisponovala žiadnymi informáciami o konaní protestu nespokojných občanov, ktorí v sobotu (29. 8.), počas celonárodných osláv 76. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, rušili dôstojnú pietnu spomienku piskotom a výkrikmi na adresu všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov.



"Aj napriek tomu, že bezpečnosť v areáli Pamätníka SNP bola v kompetencii Policajného zboru SR, Mestská polícia Banská Bystrica pri vzniknutej situácii spolupracovala a v súlade so zákonom o zhromažďovacom práve protestujúcich vyzvala, aby nenarúšali dôstojný priebeh osláv," informovala v pondelok TASR Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora. Mesto sa dôrazne od konania protestujúcich dištancuje.



"Demokraciu si ctíme, no takéto prejavy rozhodne nepatria k pietnej spomienke, ktorá sa spája s jednou z najvýznamnejších historických udalostí druhej svetovej vojny," zdôraznil primátor Ján Nosko.



V pondelok prostredníctvom videonahrávky zverejnenej na sociálnej sieti vyjadril svoje rozhorčenie aj jeden z posledných žijúcich účastníkov Povstania, 92-ročný Vladimír Strmeň.



"Hanbite sa, v tento jediný, najkrajší pamätný deň v roku, kedy si pripomíname 76. výročie SNP a našich padlých spolubojovníkov, ste nám ho pokazili," odkázal protestujúcim.



"Žiaľ, nová doba nám priniesla ľudí, ktorí nevedia oceniť, aké obete sme my a naši padlí spolubojovníci priniesli v SNP. Neuvedomujú si, že ich starí rodičia bojovali s nami za oslobodenie a koniec druhej svetovej vojny v zákopoch a v snehu. Museli by sa za nich hanbiť. Na oslavách vykrikovali nezmyselné heslá a narúšali oslavy. Odkazujem im, škoda, že ste nežili v tých dňoch, keď bolo treba bojovať. Dnes, keď je vybojované a máte všetko, žijete v mieri, hanbite sa, že hanobíte náš sviatok a nedoprajete nám ho," zdôraznil Strmeň.