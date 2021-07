Protest pred parlamentom pokračuje, dav chce zotrvať aj ďalšie dni

Bratislava 24. júla (TASR) - Pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave pokračuje aj v sobotných večerných hodinách protest stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam. Ľudí je však menej ako popoludní, situácia je pokojnejšia. Demonštrujúci avizujú, že chcú pred parlamentom zotrvať najbližšie hodiny a byť tam aj v nedeľu (25. 7.) i najbližšie dni. Na mieste sú naďalej desiatky policajtov strážiacich vstup a okolie budovy NR SR.



Protestujúci momentálne postávajú v priestore pred Viedenskou bránou Bratislavského hradu. Púšťajú si hudbu, ktorú sem-tam preruší s prejavom niekto z rečníkov. Opakovane sa vyjadrujú proti očkovaniu, testovaniu a kritizujú aj ďalšie protipandemické opatrenia, ako napríklad nosenie ochranných rúšok v obchodoch. Kriticky sa vyjadrujú na adresu predstaviteľov vlády, parlamentu, ale aj vedcov a lekárov, ktorí odporúčajú očkovanie. Pandémiu COVID-19 považujú za podvod.



Protestujúcim, ktorí sú pred parlamentom od piatka (23. 7.) rána, sa doteraz prišlo prihovoriť viacero opozičných parlamentných poslancov. Spoločne kritizovali návrh novely, podľa ktorého by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, a teda tých, ktorí sú zaočkovaní, negatívne testovaní, či tých, ktorí prekonali ochorenie. Zakaždým prejavom opozičného politika sa dav vyburcoval a chcel sa dostať bližšie k vchodu do parlamentu. Bránili im v tom desiatky ťažkoodencov. Zasahoval aj antikonfliktný tím. Niektorí protestujúci opakovane slovne napádali policajtov, popoludní do nich hodili aj fľaše.







Priebeh sobotňajšieho protestu je zatiaľ bez väčších konfliktov. Neeviduje ich ani polícia. "Doposiaľ sme nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku," uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave s tým, že situáciu pred parlamentom i v celom hlavnom meste monitoruje.