UČITELIA VYŠLI DO ULÍC: Žiadajú lepšie podmienky a vyššie platy

Protestujúci dav sa presúva k parlamentu, doprava je obmedzená



Na snímke účastníci protestu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Protest za vyššie platy zamestnancov a za lepšie podmienky v školách pre deti, žiakov a študentov, ale aj pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a nepedagogických zamestnancov na Námestí SNP 15. júna 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Električkovú linku 1 pre protest na Námestí SNP odklonili

Bratislava 15. júna (TASR) - Lepšie podmienky v školstve, ale aj vyššie platy žiadajú tisícky pracovníkov školstva na stredajšom protestnom zhromaždení v Bratislave. Protestujúci oblečení v žltých farbách na čele s vedením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku považujú valorizáciu platov v roku 2021 o nula percent a od 1. júla o tri percentá za absolútne nedostatočnú. Chcú, aby ich platy vzrástli namiesto troch percent o desať. Podľa predsedu školských odborárov Pavla Ondeka cieľom je upozorniť vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby sa konečne začali školstvom zaoberať.vyhlásil predseda školských odborárov. Ondek by bol rád, keby boli platy zamestnancov v školstve od júla o desať percent vyššie. Poznamenal, že politici majú ešte dosť času na to, aby o tom rozhodli. Všetko však podľa neho závisí od ministra financií.uviedol Ondek.Poukazujú na to, že po viac ako dvoch rokoch boja s pandémiou a zvýšenými nárokmi na zabezpečenie kvalitného a bezpečného výchovno-vzdelávacieho procesu teraz zamestnanci školstva čelia ďalším výzvam. Tie sú spôsobené vojnou na Ukrajine. Školskí odborári, ale aj protestujúci poukázali na zvýšenie cien energií a zdražovanie potravín. Tvrdia, že životná úroveň obyvateľov Slovenska, vrátane zamestnancov školstva, klesá a všetkým školám a školským zariadeniam hrozí finančný kolaps.povedal Ondek.Dav, ktorí tvorili nielen učitelia regionálneho školstva, ale aj odborní či nepedagogickí zamestnanci, vedci, výskumníci či vysokoškolskí učitelia z celého Slovenska, sa presunie z bratislavského Námestia SNP pred Národnú radu SR. Na transparentoch bolo vidieť nápisy ako Zo sľubov sa nenajeme, Stop ďalšiemu poklesu reálnej mzdy či Investície do vzdelania, budúcnosť spoločnosti.Protestujúci prišli do hlavného mesta z celého Slovenska. Jednou z nich je aj učiteľka Gabriela zo základnej školy s materskou školou v Beniciach, ktorá pracuje v školstve 39 rokov. Ako hovorí, učitelia v ich škole nechýbajú.vyhlásila. Pedagogička Petra zo základnej školy v Rajci povedala, že v školstve ju drží najmä to, že môže pracovať s deťmi.povedal Štefan zo základnej školy v Mútnom, ktorý pracuje ako školský digitálny koordinátor.Viaceré školy vyhlásili na stredu riaditeľské voľno. Niektoré školy v okolí Bratislavy vyučovanie skracovali alebo zrušili popoludňajšie školské kluby detí, aby sa mohli zamestnanci škôl protestného zhromaždenia zúčastniť. Mnoho zamestnancov škôl, ktorí sa protestu v hlavnom meste nemohli zúčastniť osobne, si počas stredy obliekli do práce niečo žlté, prípadne si pripli žltú stužku na znak solidarity s protestujúcimi.Protestujúci dav tisícok zamestnancov školstva sa aktuálne presúva z Námestia SNP v Bratislave smerom k budove Národnej rady SR. Obmedzuje to dopravu v okolí Hodžovho námestia a Palisád. Dopravu na mieste regulujú štátni i mestskí policajti.Pre protest sú z Námestia SNP aktuálne odklonené električkové linky 1. Dopravný podnik Bratislava upozorňuje aj na ďalšie možné obmedzenie MHD z dôvodu presunu protestujúcich a krátkodobého prerušenia dopravy. Týkať sa môže predovšetkým liniek 42, 44, 47, 83, 84, 93 a 147.deklaruje DPB s tým, že MHD do centra určite jazdiť bude, no po alternatívnych obchádzkových trasách.V centre Bratislavy odklonili pre protest zamestnancov školstva na Námestí SNP električkovú linku číslo 1, ktorá momentálne neobsluhuje zastávku Centrum. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB).Električky linky 1 aktuálne jazdia na trase Hlavná stanica - Poštová - Kapucínska - Chatam Sófer - Most SNP - Šafárikovo námestie - Jesenského - Námestie Ľ. Štúra - Most SNP - Chatam Sófer - Kapucínska - Poštová a späť na Hlavnú stanicu.DPB upozorňuje aj na ďalšie možné obmedzenie MHD. Týkať sa môže okrem linky 1 aj predovšetkým liniek 42, 44, 47, 83, 84, 93 a 147. Okolo 14.30 h sa totiž očakáva presun tisícov protestujúcich z Námestia SNP smerom k Národnej rade SR. Krátkodobo bude preto prerušená doprava na Hodžovom námestí a Palisádach.deklaruje DPB s tým, že MHD do centra určite jazdiť bude, no po alternatívnych obchádzkových trasách.Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na Námestí SNP a v jeho okolí, kde sa aktuálne nachádza dav protestujúcich.podotkla štátna polícia, ktorá je na mieste spolu s bratislavskou mestskou políciou. Policajti taktiež avizujú obmedzenia v okolí Hodžovho námestia a na Palisádach. Dôjsť má k tomu pri presune protestujúcich smerom k parlamentu.