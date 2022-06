Protetické štítky pre pacientov by sa mohli do praxe zaviesť od júla

Bratislava 16. júna (TASR) - Pacienti by od júla mohli v prípade záujmu dostávať k zubným náhradným aj tzv. protetické štítky. Tie by obsahovali všetky údaje o zdravotníckej pomôcke. Zmeny má priniesť úprava vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po zavedení protetických štítkov pre pacientov už niekoľko rokov volá komora zubných technikov.



"Tlačivo lekárskeho poukazu na predpísanie zubnej náhrady a čeľustno-ortopedického aparátu navrhla zaviesť Slovenská komora zubných technikov po dohode so Slovenskou komorou zubných lekárov, namiesto doteraz používaného protetického štítka," vysvetlil rezort v materiáli.



Nové tlačivá protetických štítkov majú slúžiť nielen ako objednávka zubného lekára do pracoviska zubnej techniky, ale aj ako dokument, ktorý sa spoločne so zhotovenou zubnou náhradou alebo čeľustnoortopedickým aparátom odovzdá do rúk pacientovi, ozrejmila pre TASR prezidentka Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) Hana Dohálová.



Nové tlačivá protetických štítkov sa stanú súčasťou vyhlášky rezortu, čím sa podľa Dohálovej naplní požiadavka Európskej únie. "Podľa nového nariadenia Európskej únie musí byť každá zdravotnícka pomôcka dohľadateľná, čiže musí byť dohľadateľný každý článok, ktorý sa podieľa na vyhotovení zdravotníckej pomôcky," spresnila.



Pri súčasnej legislatívnej úprave, keď sú dané lekárske poukazy upravené len v rámci odborného usmernenia, existujú rôzne druhy objednávok, poukázal prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík.



Zároveň zdôraznil, že komora má k materiálu niekoľko zásadných pripomienok. "Jednou z nich je, že materiál neakceptuje pripomienky a dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva SR, SKZL a SKZT odsúhlasené v apríli," skonštatoval. Predložený materiál nemusí byť podľa komory finálnou podobou.