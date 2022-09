Proti chrípke sa vlani zaočkovalo takmer 260 000 ľudí, uvádzajú ZP

Bratislava 17. septembra (TASR) - Očkovanie proti chrípke vlani využilo 258.051 ľudí. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytli všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) na Slovensku. Pripomínajú, že očkovanie proti chrípke bude pre poistencov dostupné zadarmo aj tento rok.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podotkla, že o očkovanie proti chrípke je na Slovensku dlhodobo nízky záujem. "Celkový podiel zaočkovanosti bol pred pandémiou pod úrovňou piatich percent, na jeseň 2020 dosiahol necelých šesť. V roku 2021 sme zaznamenali 170.365 očkovaní proti chrípke u dospelých a 6152 u detí do 18 rokov," priblížila manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.



V súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera evidujú za rok 2021 takmer 67.000 poistencov, ktorí sa dali zaočkovať proti chrípke. Najväčší záujem bol vo vekovej kategórii nad 59 rokov, kde sa nechalo zaočkovať vyše 39.000 osôb. Súkromná Union zdravotná poisťovňa zaznamenala 12.842 očkovaní proti chrípke u dospelých a 1734 u detí.



Zdravotné poisťovne zároveň pripomínajú, že očkovanie proti chrípke je aj tento rok zadarmo. VšZP uhradí od 1. októbra do 28. februára 2023 všetky vakcíny uvedené v zozname kategorizovaných liekov. Spolu s vakcínou preplatí štátna poisťovňa lekárovi aj výkon očkovania. Všeobecný lekár môže vakcínu proti chrípke predpísať aj elektronicky.



Deťom od dvoch do 12 rokov plne uhradí aj bezinjekčnú vakcínu Fluenz-Tetra proti chrípke. "Ide o nosový sprej, ktorý sa aplikuje do oboch nosných dierok, pričom nie je potrebná inhalácia," vysvetlila podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.



Za očkovanie proti chrípke neplatia ani poistenci súkromných zdravotných poisťovní. "V kategorizačnom zozname nie je žiadne časové obmedzenie. Vakcínu hradíme počas celého roka," ozrejmil pre TASR PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Bezinjekčnú vakcínu bude plne hradiť deťom do šesť rokov. "Na staršie deti sa vzťahuje náš benefit 300+300, takže môžu mať vrátený prípadný doplatok v rámci tohto benefitu," dodal.



Celoročne budú mať očkovanie hradené aj poistenci Union ZP. "Stačí požiadať všeobecného lekára alebo pediatra o elektronický recept na očkovaciu látku, ktorú si bezplatne vyzdvihne v lekárni a následne sa nechá u lekára zaočkovať," vysvetlila pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Deťom od dvoch do 12 rokov poisťovňa tiež v plnej výške preplatí nazálnu vakcínu proti chrípke. Dodala, že ZP hradí aj samotný výkon očkovania.



"Očkovanie proti chrípke je obzvlášť dôležité, pretože chrípkou oslabený organizmus je náchylnejší nakaziť sa aj ďalšími infekciami. Takisto súbežný priebeh chrípky a ochorenia COVID-19 môže prispieť k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu a ťažšiemu priebehu ochorenia," vysvetlila revízna lekárka Union ZP Ingrid Dúbravová. Odborníci odporúčajú dať sa zaočkovať proti chrípke na začiatku jej sezóny, čiže v priebehu októbra a novembra.