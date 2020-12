Proti COVID-19 sa dá začkovať aj splnomocnenkyňa pre rómske komunity

Bratislava 30. decembra (TASR) – Proti ochoreniu COVID-19 sa dá zaočkovať aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Očkovanie považuje za najefektívnejší spôsob kontroly pandémie. TASR jej stanovisko poskytla Iveta Duchoňová z kancelárie splnomocnenca.



Aj týmto spôsobom chce podľa jej slov ukázať, že netreba podliehať dezinformáciám, ktoré spochybňujú účinky očkovania a ohrozujú zdravie. „Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity sa preto plánuje v rámci nastaveného procesu ministerstvom zdravotníctva prihlásiť do pripravovaného registračného systému na očkovanie proti koronavírusu, ktorým sa aj stanoví termín očkovania," uviedla Duchoňová.



Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity robil osvetovú kampaň o potrebe dodržiavania hygienických opatrení a sociálneho odstupu počas prvej aj druhej vlny pandémie. „Považujeme za prirodzené realizovať v rómskych komunitách informačnú kampaň aj pokiaľ ide o očkovanie," doplnila Duchoňová.



Zapojiť sa do nej majú aj personálne kapacity v rámci národného projektu. „Jedným z jeho základných zámerov je práve zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19, a to je aj informovanosť o očkovaní proti koronavírusu ako osobnej ochrane jednotlivca, ale aj kolektívnej ochrane komunity.



Rovnako vynaložíme maximálne úsilie na to, aby do osvety za očkovanie proti COVID-19 boli zapojené všetky tzv. pomáhajúce profesie," zhrnula Duchoňová.