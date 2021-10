Proti reforme nemocníc protestovali na Orave stovky ľudí

Na snímke protestujúci v Trstenej, 20. októbra 2021. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Trstená 20. októbra (TASR) – Nesúhlas s navrhovanou reformou nemocníc prišlo v stredu popoludní na námestie v Trstenej vyjadriť približne 500 ľudí. Protest zvolali starostovia a primátori z hornej Oravy, ktorí žiadajú rezort zdravotníctva, aby nemocnice v Trstenej, v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši ostali zaradené ako regionálne nemocnice. Ministerstvu vyčítajú nedostatočnú komunikáciu. Zhromaždenie vyvrcholilo protestným sprievodom mestom. Šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval, že do nemocnice v Trstenej vycestuje v najbližšej dobe.Ako pre TASR povedala trstenská primátorka Magdaléna Zmarzláková, protestom chcú vyjadriť obavu z pripravovanej reformy zdravotníctva. Poukázala na nedostatočnú komunikáciu a obavy, že bude ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov. "," uviedla primátorka.Protestujúci žiadajú ministra zdravotníctva a kompetentných, ktorí sú zodpovední za návrh zákona o kategorizácii nemocníc, aby do konca mesiaca navštívili nemocnicu v Trstenej. Požadujú tiež, aby ministerstvo zdravotníctva vypracovalo nový návrh komplexnej reformy zdravotníctva v spolupráci so zástupcami dotknutých regiónov a prednostne s dôrazom na reformu ambulantného sektora.Lengvarský už avizoval, že do nemocnice v Trstenej vycestuje. Ako zdôraznil, protesty vníma, rovnako aj petície a podľa svojich slov sa snaží s každým starostom či samosprávou diskutovať. "" skonštatoval.Ako doplnil, ministerstvo problémy vníma. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa snažia ľuďom vysvetľovať, že nechcú zhoršiť prístup k zdravotnej starostlivosti, ale práve, naopak, zlepšiť ho a skvalitniť.