Proticovidový liek Paxlovid by mohol byť na SR koncom 1. štvrťroku

Bratislava 28. januára (TASR) - Novoschválený liek Paxlovid na liečbu ochorenia COVID-19 by podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR mohol byť na Slovensku najneskôr do konca prvého štvrťroka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Na základe plnenia úlohy uznesenia vlády Slovenskej republiky ministerstvo zdravotníctva rokuje o zapojení sa k spoločnému verejnému obstarávaniu s Európskou komisiou na nákup množstva 92.100 balení lieku," spresnila.



Európska komisia v piatok schválila liek Paxlovid (PF 07321332/ritonavir) na liečbu ochorenia COVID-19, vďaka čomu sa môže začať používať v členských štátoch EÚ. Liečivo schválila na základe odporúčania Európskej liekovej agentúry (EMA).



Paxlovid, ktorý vyrába spoločnosť Pfizer, je prvé antivirotikum podávané perorálne, ktoré dostalo odporúčanie od EMA. Obsahuje dve liečivá - PF-07321332, ktoré znižuje schopnosť vírusu SARS-CoV-2 rozmnožovať sa, a ritonavir, ktoré predlžuje pôsobenie tejto látky. Podľa výsledkov klinických testov liek výrazne znižuje riziko hospitalizácie a úmrtia u pacientov s rizikovými faktormi. Paxlovid mal počas testov zväčša mierne nežiaduce účinky.