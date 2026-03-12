Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PROTIDROGOVÁ AKCIA HLAVIČKA: Zadržali šesť ľudí

Snímka z policajnej akcie. Foto: Polícia

Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné aktuálne poskytnúť bližšie informácie.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Policajti v rámci akcie Hlavička zameranej na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti zadržali doposiaľ šesť osôb. Aktuálne začali vykonávať osem domových prehliadok a 18 prehliadok iných priestorov a pozemkov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.

„Akcia je vykonávaná v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou,“ uviedol Hájek. Policajnú akciu Hlavička vykonávajú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ od skorých ranných hodín. „V rámci realizácie v súčasnosti prebiehajú vstupy do viacerých objektov. Doposiaľ sme zadržali šesť osôb a začali vykonávať osem domových prehliadok a 18 prehliadok iných priestorov a pozemkov,“ priblížil hovorca.

