PROTIDROGOVÁ AKCIA HLAVIČKA: Zadržali šesť ľudí
Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné aktuálne poskytnúť bližšie informácie.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Policajti v rámci akcie Hlavička zameranej na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti zadržali doposiaľ šesť osôb. Aktuálne začali vykonávať osem domových prehliadok a 18 prehliadok iných priestorov a pozemkov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Akcia je vykonávaná v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou,“ uviedol Hájek. Policajnú akciu Hlavička vykonávajú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ od skorých ranných hodín. „V rámci realizácie v súčasnosti prebiehajú vstupy do viacerých objektov. Doposiaľ sme zadržali šesť osôb a začali vykonávať osem domových prehliadok a 18 prehliadok iných priestorov a pozemkov,“ priblížil hovorca.
