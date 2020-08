Protidrogová akcia Venal je najrozsiahlejšia v histórii Slovenska

Bratislava 23. augusta (TASR) - V rámci úspešných policajných akcií Venal, zameraných na rozsiahlu protidrogovú činnosť v regióne Serede, Galanty a Trnavy, polícia dovedna za dva roky obvinila 56 osôb. Ide o jednu z najrozsiahlejších akcií v histórii SR zameraných na boj s drogovou trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Zločinecké skupiny sa zaoberali prevažne výrobou a predajom metamfetamínu a predajom kokaínu. "Vzhľadom na množstvo zadokumentovaného metamfetamínu v uvedených akciách, ktorý bol vyrobený a predaný na území SR, ako aj jeho hodnotu, taktiež počet obvinených osôb je možné uviesť, že ide o najrozsiahlejšiu akciu zameranú na boj s drogovou trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami v histórii SR," objasnil Slivka.



V rámci prvej akcie Venal, ktorá sa uskutočnila v decembri 2018, obvinili 19 osôb v čase realizácie. Následne vzniesli obvinenie voči ďalším desiatim osobám. Počas trvania akcie Venal 2 obvinili celkom 20 osôb. V rámci akcie Venal 3 to bolo celkom šesť osôb. Napokon v rámci akcie Venal 4, ktorá sa uskutočnila 17. augusta, obvinili dovedna 14 osôb. Trinásť osôb obvinili v dvoch akciách.



Medzi obvinenými sú aj policajt, pracovník kriminálneho úradu finančnej správy a bývalý policajt. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) narážali v regióne na uzavretú komunitu, do ktorej aj vzhľadom na jazykovú bariéru bolo ťažké preniknúť, priblížil Slivka. V minulosti na ťažkú infiltráciu do takýchto skupín upozornil médiá aj jeden z dozorových prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



V rámci prvej akcie Venal zaistili policajti až 2500 kilogramov prekurzorov (tabletky) v celkovej hodnote na trhu približne 4,8 milióna eur na výrobu približne 480 kilogramov metamfetamínu v hodnote 16,8 milióna eur. Príslušníci NAKA zaistili aj hotovosť 141.000 eur a 31 kilogramov prekurzorov vo forme tabliet s obsahom efedrínu. Z tohto množstva sa dalo vyrobiť až 6,8 kilogramu metamfetamínu v hodnote 200.000 eur.



Na obvinených z tejto skupiny už prokurátor ÚŠP podal obžalobu na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Hlavné pojednávanie s touto časťou skupiny sa začne na ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 10. septembra.



Počas Venal 2 zadokumentovali policajti obchod s kryštalickou látkou v objeme 1,9 kilogramu, ktorá mala pozmenený chemický vzorec s podobnými účinkami ako metamfetamín, v hodnote 15.000 eur. Ďalej 11,6 kilogramu syntetickej marihuany v hodnote približne 100.000 eur. "Títo zadržaní obchodovali s väčším množstvom kokaínu a zabezpečili si prekurzory – tabletky, na výrobu metamfetamínu. Z nich bolo vyrobených približne 79,6 kilogramu metamfetamínu v hodnote najmenej 2,529 milióna eur," uviedol hovorca.



Vyšetrovanie vykonávané v súvislosti s akciou Venal 2, 3, 4 sa nachádza v štádiu prípravného konania.