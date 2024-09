Protifašistické hnutie upozorňuje na súčasné snahy o rozdeľovanie

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovenské protifašistické hnutie upozorňuje na "súčasné tendencie" začať deliť našu spoločnosť na základe rasových kritérií, národnostnej alebo sexuálnej orientácie s cieľom urobiť z veľkej časti spoločnosti menejcenných občanov. Hnutie to vyhlásilo pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý pripadá na 9. septembra. TASR o tom informoval Miroslav Seget z hnutia.



Vláda vojnovej Slovenskej republiky vydala 9. septembra 1941 Židovský kódex, ktorý bol založený na rasovom vymedzení príslušnosti k židovstvu. Podľa hnutia šlo o tragický a ničím neospravedlniteľný akt štátneho teroru. "Nezabúdame pri tom ani na ďalšie desaťtisíce našich spoluobčanov, Slovákov, Rómov, ale aj politických odporcov klérofašistického režimu, ktorí skončili v táboroch smrti alebo vo väzniciach," skonštatovali členovia Slovenského protifašistického hnutia.



"Slovenská krajná pravica postupne preberá slovník a hodnoty, ktoré už raz v našej histórii viedli k utrpeniu a strate života desiatok tisíc nevinných Slovákov. Vyzývame tých, ktorí takéto hodnoty šíria, aby sa práve dnes zamysleli nad svojimi názormi - nikdy nie je neskoro opustiť cestu do temnôt holokaustu," upozornilo hnutie.



Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex, bolo súhrnom právnych predpisov o spoločenskej, ekonomickej a občianskej degradácii Židov, ktorá vyústila do ich deportácií do nacistických koncentračných táborov. Prvý transport slovenských Židov vypravili zo železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942.



V tejto súvislosti sa 9. september v Slovenskej republike pripomína ako Pamätný deň - Deň obetí holokaustu a rasového násilia.