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Protimonopolný úrad neposudzuje koncentráciu Dôvery a Union ZP
Podotkol, že účastníci koncentrácie v uplynulých mesiacoch iniciovali s PMÚ prednotifikačné kontakty, v rámci ktorých žiadali o stanovisko, či je potrebné koncentráciu PMÚ oznámiť.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR neposudzuje koncentráciu zdravotných poisťovní (ZP) Dôvera a Union, pretože mu nebolo doručené oznámenie o koncentrácii. Podľa informácií úradu sa subjekty majú obrátiť na Európsku komisiu (EK) so žiadosťou o prednotifikačné kontakty. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytli z PMÚ.
„Posudzovanie koncentrácií je návrhovým konaním, čo znamená, že PMÚ nemôže začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy, ale len na základe návrhu/oznámenia zo strany účastníka koncentrácie,“ vysvetlil úrad. Podotkol, že účastníci koncentrácie v uplynulých mesiacoch iniciovali s PMÚ prednotifikačné kontakty, v rámci ktorých žiadali o stanovisko, či je potrebné koncentráciu PMÚ oznámiť. Argumentovali pritom judikatúrou Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého verejné zdravotné poistenie v podmienkach SR nie je podnikaním. Poisťovňa Union z tohto dôvodu podľa nich nespĺňa definíciu podnikateľa. „PMÚ je podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže oprávnený posudzovať len koncentrácie podnikateľov,“ poznamenal úrad.
Účastníci koncentrácie podľa neho takisto predložili podklady, ktorými preukazovali, že situácia v rámci poskytovania zdravotného poistenia sa na Slovensku od vydania spomínaného rozsudku výrazne nezmenila. „Kľúčové tiež je, že posúdenie a rozhodnutie v tomto prípade patrí do pôsobnosti Európskej komisie. Ak by totiž išlo o koncentráciu podnikateľov, vzhľadom na obraty účastníkov by spadala do výlučnej právomoci Európskej komisie, čím je právomoc PMÚ konať vylúčená. Podľa informácií PMÚ sa účastníci koncentrácie obrátia na Európsku komisiu so žiadosťou o prednotifikačné kontakty,“ dodal PMÚ.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
„Posudzovanie koncentrácií je návrhovým konaním, čo znamená, že PMÚ nemôže začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy, ale len na základe návrhu/oznámenia zo strany účastníka koncentrácie,“ vysvetlil úrad. Podotkol, že účastníci koncentrácie v uplynulých mesiacoch iniciovali s PMÚ prednotifikačné kontakty, v rámci ktorých žiadali o stanovisko, či je potrebné koncentráciu PMÚ oznámiť. Argumentovali pritom judikatúrou Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého verejné zdravotné poistenie v podmienkach SR nie je podnikaním. Poisťovňa Union z tohto dôvodu podľa nich nespĺňa definíciu podnikateľa. „PMÚ je podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže oprávnený posudzovať len koncentrácie podnikateľov,“ poznamenal úrad.
Účastníci koncentrácie podľa neho takisto predložili podklady, ktorými preukazovali, že situácia v rámci poskytovania zdravotného poistenia sa na Slovensku od vydania spomínaného rozsudku výrazne nezmenila. „Kľúčové tiež je, že posúdenie a rozhodnutie v tomto prípade patrí do pôsobnosti Európskej komisie. Ak by totiž išlo o koncentráciu podnikateľov, vzhľadom na obraty účastníkov by spadala do výlučnej právomoci Európskej komisie, čím je právomoc PMÚ konať vylúčená. Podľa informácií PMÚ sa účastníci koncentrácie obrátia na Európsku komisiu so žiadosťou o prednotifikačné kontakty,“ dodal PMÚ.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.