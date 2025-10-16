< sekcia Slovensko
Protimonopolný úrad SR má výhrady k novele zákona o Envirofonde
PMÚ považuje za nesprávne, že táto novela neprešla štandardným legislatívnym procesom.
Bratislava 16. októbra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR má výhrady k novele zákona o Environmentálnom fonde, ktorú schválila vláda a aktuálne je na rokovaní parlamentu. Navrhuje, aby legislatíva prešla transparentným legislatívnym procesom a bola prehodnotená. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie PMÚ Lívia Cseresová.
„Keďže tento návrh neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého môžu inštitúcie posúdiť kvalitu a prípadné dosahy navrhovaných predpisov, predložil PMÚ svoje výhrady k jeho zneniu priamo parlamentnému výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,“ uviedol úrad. V liste upozorňuje na viaceré problémy, ktoré vyplývajú z návrhu zákona, najmä z hľadiska vplyvu na hospodársku súťaž, ako aj na možný nesúlad s pravidlami štátnej pomoci.
PMÚ považuje za nesprávne, že táto novela neprešla štandardným legislatívnym procesom. Novela má podľa úradu silný potenciál ovplyvniť konkurenčné prostredie na trhu odpadového hospodárstva, pričom tieto dosahy neboli nijako vyhodnotené.
Protimonopolný úrad ako koordinátor pomoci upozornil, že návrh neobsahuje ustanovenia zabezpečujúce súlad s pravidlami štátnej pomoci. Zároveň umožňuje Envirofondu poskytovať dotáciu na účely kompenzácie podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá riziko úniku uhlíka, v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie do výšky 100 percent oprávnených nákladov, priblížil. „To je v rozpore s pravidlami EÚ o štátnej pomoci a platnou schémou pomoci, ktoré v týchto prípadoch limitujú kompenzáciu na 75 percent,“ dodal úrad.
Novela takisto podľa PMÚ zavádza zmeny v rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), keď by Envirofond mohol vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). „Tento krok predstavuje významný zásah do doterajšieho systému zodpovednosti výrobcov, keďže do konkurenčného systému bude môcť vstúpiť štátny subjekt, ktorého primárnou úlohou je úplne iná činnosť ako nakladanie s určitými druhmi odpadov,“ skonštatoval. V materiáli podľa úradu takisto nie je vysvetlené, prečo je potrebné, aby do oblasti RZV vstúpil štát. Rovnako neboli vyhodnotené prínosy a riziká tejto zmeny.
„Možnosť, aby Environmentálny fond ako subjekt pod kontrolou ministerstva životného prostredia pôsobil na konkurenčnom trhu organizácií zodpovednosti výrobcov, sa dá vnímať ako značne nesystémový a neštandardný krok z viacerých dôvodov,“ tvrdí Protimonopolný úrad SR. Poukazuje na to, že fond je pod kontrolou ministerstva životného prostredia, ktoré je zároveň tvorcom legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, vydáva a zrušuje autorizácie OZV, čiže konkurentom Envirofondu. „Vytvára sa tak riziko konfliktu záujmov a riziko možného zvýhodňovania jedného z trhových subjektov a znevýhodňovania ostatných,“ uviedol úrad.
Dosahy pôsobenia Environmentálneho fondu ako OZV nie sú podľa PMÚ zrejmé, keďže z návrhu nie sú jasné detaily jeho fungovania a pôsobenia, rovnako nie je zrejmý ani spôsob, akým budú určené ceny pre výrobcov v nariadení vlády alebo ako budú stanovované ceny pre zberové spoločnosti zo strany fondu.
