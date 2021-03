Protipandemické opatrenia by sa cez Veľkú noc nemali sprísňovať

Na snímke druhý zľava hlavný hygienik SR Ján Mikas, vpravo podpredseda vlády SR, minister financií SR a zastupujúci minister zdravotníctva SR Eduard Heger (OĽANO), členovia Konzília - lekár, odborník na tropickú medicínu a infektológiu Vladimír Krčméry (druhý sprava) a Jozef Šuvada (vľavo) informujú o opatreniach na sviatky Veľkej noci v Bratislave v piatok 26. marca 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke zľava člen Konzília - lekár, odborník na tropickú medicínu a infektológiu Vladimír Krčméry a minister financií SR a zastupujúci minister zdravotníctva SR Eduard Heger (OĽANO) informujú o opatreniach na sviatky Veľkej noci v Bratislave v piatok 26. marca 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. marca (TASR) - Protipandemické opatrenia by sa cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprísňovať. Na ministerstve zdravotníctva o tom v piatok informovali členovia konzília odborníkov, ktorí vydali desať odporúčaní pre veľkonočné sviatky. Ľuďom radia obmedziť stretnutia, odložiť šibačku aj oblievačku a na bohoslužbách sa zúčastniť len virtuálne. Počas pobytu v prírode by sa podľa nich nemali vytvárať veľké skupiny ľudí a cestovať by sa malo len v rámci okresu. Odborníci vyzvali na nosenie rúšok a respirátorov i na individuálny šport v prírode.Dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) vyhlásil, že Slovensko v rámci boja s pandémiou nového koronavírusu čaká cez Veľkú nocpoznamenal.Hlavný hygienik SR Ján Mikas oznámil, že epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje. Cieľom preto je, aby sa tento zlepšujúci trend udržal.skonštatoval. Odborníci sa podľa Mikasa zhodli, že opatrenia a vyhlášky sa nateraz sprísňovať nebudú.podotkol a požiadal ľudí, aby nastavené pravidlá dodržiavali.Odborník na tropickú medicínu a infektológiu Vladimír Krčméry uviedol, že ak verejnosť bude dodržiavať súčasné opatrenia, je to 90 percent úspechu. Pobyt v prírode pre zdravie ľudí odporúča, radí však nevytvárať veľké skupiny a nestretávať sa s tými, ktorých nepoznáme.Ľudia by sa počas sviatkov mali vyhnúť masovému cestovaniu po Slovensku.vyzval Krčméry. Konzílium odborníkov radí, aby sa vonku nosili ochranné rúška a v interiéri respirátory. Ak sa niekto vráti zo zahraničia na sviatky domov, mal by dodržať povinnú karanténu, aby sa prípadne nešírili mutácie.Odborníci neodporúčajú ani návštevu svojich rodičov a ani starých rodičov, a to ani v prípade, ak sú už zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.skonštatoval Heger.Obchodníkov požiadali o reguláciu počtu ľudí v obchodoch. Chcú tak znížiť riziko nákazy. Seniorom i zdravotne ťažko postihnutým odporúčajú, aby na nákupy využili hodiny, ktoré sú pre nich v obchodoch vyhradené.Odporúčaniami konzília odborníkov sa bude budúci týždeň zaoberať aj pandemická komisia.