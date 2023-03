Protirasistická komisia Rady Európy: SR neplní odporúčania z roku 2020

Brusel/Štrasburg 10. marca (TASR) - Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI) v piatok zverejnila plnenie prioritných odporúčaní v Českej republike a Slovensku z roku 2020. Informuje o tom spravodajca TASR.



V prípade Slovenska dospela k záveru, že úrady zatiaľ neimplementovali odporúčanie na vypracovanie akčného plánu pre osoby z LGBTI komunity a len čiastočne implementovali odporúčanie poskytovať povinnú predškolskú výchovu malým deťom aj v obciach so značným podielom rómskeho etnika.



ECRI funguje v rámci Rady Európy (RE) a vo svojich záveroch poukazuje na pretrvávajúce odkladanie prijatia akčného plánu a súvisiacej legislatívy na posilnenie rovnosti osôb LGBTI.



Protirasistická komisia zdôrazňuje, že útok z 12. októbra 2022 v Bratislave a smrť dvoch osôb z komunity LGBTI, bol posudzovaný ako výsledok dlhodobého používania nenávistných prejavov proti LGBTI vo vyjadreniach politikov.



V prípade druhého odporúčania sa dochádzka do škôlky stala povinná pre všetky deti nad päť rokov. ECRI zdôrazňuje, že rómske deti napriek tomu trpia dôsledkami nedostatočných kapacít materských škôl, nedostatočného územného pokrytia, nedostatku zamestnancov a segregácie najmä v menších mestách.



V prípade Česka ECRI zistila, že úrady len čiastočne implementovali odporúčanie vypracovať národnú stratégiu na riešenie oblastí intolerancie a diskriminácie voči LGBTI osobám a že neimplementovali odporúčanie na odstránenie segregácie rómskych detí v školách. České úrady už vyčlenili finančné zdroje na vyriešenie tohto problému, ale v praxi to neprinieslo žiadne zásadné zmeny.



Oba závery ECRI sú založené na odpovediach vlád a informáciách z iných zdrojov. Týkajú sa iba prioritných odporúčaní a nejde o komplexnú analýzu celého vývoja v boji proti rasizmu a intolerancii.



ECRI bola zriadená v roku 1994. Cieľom je čeliť narastajúcim problémom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, ktoré ohrozujú ľudské a demokratické hodnoty v Európe.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)