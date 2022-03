Protitankový raketový systém Spike už dodali, stál 18,3 milióna eur

Bratislava 27. marca (TASR) - Protitankový raketový systém Spike LR2, ktorý objednalo ešte predošlé vedenie rezortu obrany, už dodali na Slovensko. Zákazka za 18,3 milióna eur s DPH obsahovala 100 kusov protitankových riadených striel, desať kompletov odpaľovacích zariadení a potrebný logistický materiál. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Protitankový raketový komplet Spike LR2 môže byť vďaka svojej autonómnej povahe a nezávislosti od akejkoľvek inej techniky integrovaný do zbraňových systémov bojových vozidiel a je tiež vhodný na použitie pre pechotu. Tento systém je teda v súlade s modernizačnými projektami novej techniky, pričom v podmienkach Ozbrojených síl SR ide o požadovanú súčasť konfigurácie bojových vozidiel," priblížila hovorkyňa.



Obstarávanie zrealizovalo prostredníctvom agentúry NSPA (NATO Support and Procurement Agency) ešte bývalé vedenie rezortu na čele s ministrom Petrom Gajdošom (SNS) tesne pred odchodom z funkcie v roku 2020. Podľa vtedajšieho vyjadrenia sa tak naplnila požiadavka Ozbrojených síl SR z roku 2013. Na objednávku upozornil práve súčasný minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Spochybňoval najmä načasovanie nákupu.