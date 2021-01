Provizórne premostenie Hornádu je poškodené, nutná je oprava

Na snímke uzavretá zaplavená nová obchádzková cesta, ktorú otvorili kvôli uzavretému mostu cez rieku Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie, ktorý je v havarijnom stave. Kysak, 16. októbra 2020, archívne foto. Foto: TASR - František Iván

Košice 23. januára (TASR) – Provizórne premostenie cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou na mieste zrúteného mosta je poškodené a potrebná je jeho oprava. Ak k nej v krátkom čase nedôjde, premostenie bude uzavreté a autá budú musieť opätovne využívať obchádzku. Informoval o tom v sobotu Košický samosprávny kraj (KSK).Mostné provizórium, ktoré bolo sprejazdnené v pondelok (18. 1.), je v majetku Správy štátnych hmotných rezerv SR. Jeho výstavbu zabezpečoval Okresný úrad Košice-okolie v súčinnosti s armádou a Hasičským a záchranným zborom (HaZZ). Podľa KSK k sobotňajšiemu dňu premostenie nebolo odovzdané do údržby krajskej správy ciest.informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Predseda KSK pritom ocenil zamestnancov Správy ciest KSK.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.KSK v minulom roku zabezpečoval vo vlastnej réžii dočasné premostenie nad riekou Laborec pri Strážskom.konštatovala Terezková.Pôvodný most cez rieku Hornád pre havarijný stav uzavreli v auguste minulého roka, v októbri došlo k jeho zrúteniu sa do rieky. Samosprávny kraj aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mosta. Pred spustením mostného provizória museli vodiči využívať obchádzkovú trasu v blízkosti rieky cez osadu Sopotnica.