Prezidentka: Zákon o monitorovaní osôb má byť v súlade s ústavou

Bratislava 21. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová súhlasí s tým, že je dobré mať zákon, ktorý môže efektívne monitorovať pohyb ľudí najmä v takzvaných červených krajinách, avšak mal by byť vykonateľný a v súlade s Ústavou SR. Uviedla to v piatok v reakcii na kritiku premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že hlava štátu vrátila parlamentu zákon o elektronických komunikáciách. Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR mal umožniť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách.



Prezidentka verí, že sa vo veľmi blízkom čase podarí parlamentu odstrániť nedostatky, ktoré podľa nej zákon má. "Nespĺňa test ústavnosti, ktorý ústavný súd na jar definoval, aby nevznikli ani následné porušenia práv a uplatňovanie si napríklad náhrady škody zo strany občanov," reagovala.



Premiér opakovane kritizoval, že Čaputová právnu úpravu vrátila parlamentu. Matovič to podľa svojich nedávnych slov považuje za "nadprácu prezidentského úradu". Prezidentka legislatívu nepodpísala, pretože podľa nej nie je dostatočne určitá a špecifická. Úprava môže podľa jej slov potenciálne zasiahnuť do práva na súkromie, pretože sa má disponovať s dátami osobnej povahy. Treba sa podľa nej vyhnúť znefunkčneniu zákona. Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali o vrátených zákonoch rokovať na schôdzi 1. septembra.