Pružinec: Mnohí ľudia ani len netušia, že majú alergiu na včelu či osu

Bratislava 6. júla (TASR) – Mnohí ľudia nevedia, že majú alergiu na včelu či osu. "Zistia to až po bodnutí, často neskoro, a ani nevedia, ako reagovať na bodnutie, nieto ešte na anafylaktickú reakciu," upozornil hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergiológiu Peter Pružinec. Slovenskí imunoalergiológovia pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa alergií (8. 7.) upozorňujú na dôležitosť prevencie alergických reakcií pri bodnutí hmyzom.



Na tiesňovej linke 155 sa evidujú ročne stovky volaní po bodnutí alebo uhryznutí hmyzom, keď majú pacienti ťažkú alergickú reakciu a potrebujú pomoc záchranárov, priblížil hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Július Pavčo. Zdravotné ťažkosti môžu vyústiť do život ohrozujúceho anafylaktického šoku, keď je kľúčové podanie prvej pomoci ešte pred príchodom záchranárov. Ak prestane pacient dýchať, treba okamžite začať s oživovaním. "Ak nevieme, ako na to, operátor tiesňovej linky 155 nás presne usmerní krok za krokom, ako postupovať do príchodu záchrannej zdravotnej služby," doplnil Pavčo.



Ako prvú pomoc treba čo najskôr vytiahnuť žihadlo a schladiť miesto vpichu. "Jed sa šíri cievami, keď dôjde k ochladeniu, stiahnu sa cievy a jed sa šíri pomalšie," vysvetlil Pružinec. Osobu potom treba dať do stabilizovanej polohy a zavolať záchranárov. Príznaky anafylaxie môžu byť opuch, žihľavka, sťažené dýchanie a nevoľnosť, vracanie a môže spôsobiť aj zástavu srdca a dýchania.



Bodnutiu hmyzom sa nedá podľa odborníkov veľmi efektívne zabrániť, okrem opatrení a balíčka prvej pomoci je však možnosť podstúpiť preventívnu liečbu – alergénovú imunoterapiu. Jej princípom je navodenie tolerancie alergénu. "Podáva sa dlhodobo v rozmedzí piatich rokov, no pozitívne efekty liečby sa prejavujú už po niekoľkých týždňoch jej podávania," uviedol primár oddelenia klinickej imunológie a alergiológie a prednosta Ústavu laboratórnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Onkologického ústavu svätej Alžbety (OÚSA) Martin Hrubiško.



Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov (SAAAP) pripomína, že alergie na Slovensku stále nie sú dostatočne podchytené. "Boli by sme radi, ak by čoraz viac pacientov žilo v menšom strachu z anafylaxie vďaka dostupnej a účinnej liečbe, ktorá môže zachrániť zdravie i život," uviedol Andrej Vilim z pacientskej organizácie SAAAP.