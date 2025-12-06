< sekcia Slovensko
Pružinec: Vitamín C podporuje imunitu či pomáha predchádzať infekciám
Zdraví dospelí by mali podľa odborníkov prijať dennú dávku 80 miligramov vitamínu C, no pri chorobe alebo veľkej fyzickej záťaži môže byť vhodné zvýšiť dávkovanie až na 500 či 1000 miligramov denne.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Vitamín C je jedným z najdôležitejších prvkov pre správne fungovanie imunity. Jeho pravidelný príjem pomáha nielen predchádzať infekciám, ale aj skracovať ich priebeh a zmierňovať príznaky. Poukázal na to hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec.
Ako ozrejmil, okrem podpory imunity vitamín C zlepšuje vstrebávanie železa a podporuje tvorbu kolagénu, ktorý pomáha udržiavať pokožku, kĺby a cievy zdravé. Ako silný antioxidant tiež chráni bunky pred poškodením a pomáha bojovať proti oxidačnému stresu.
Pravidelný príjem vitamínu C je podľa odborníka o to dôležitejší, že si ho ľudské telo nedokáže samo vytvárať ani ukladať do zásoby. Jeho nedostatok sa môže prejavovať únavou, podráždenosťou či oslabenou imunitou. Ak však chýba dlhodobo, jeho absencia môže viesť až k vážnym zdravotným problémom, akými bol v minulosti skorbut. „Tento nedostatok sa môže prejaviť najmä u ľudí, ktorí majú špeciálne upravenú diétu, napríklad siloví športovci vynechávajúci sacharidy alebo obézni pacienti, ktorí sú na rôznych stravovacích extrémoch,“ dodal Pružinec.
Zdôraznil však, že je dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie. „Príliš vysoké dávky neprinesú žiadny ďalší efekt, pretože organizmus si vitamín C neukladá a jeho nadbytok jednoducho vylúči,“ objasnil odborník.
Zdraví dospelí by mali podľa odborníkov prijať dennú dávku 80 miligramov vitamínu C, no pri chorobe alebo veľkej fyzickej záťaži môže byť vhodné zvýšiť dávkovanie až na 500 či 1000 miligramov denne. „Starajte sa o svoje zdravie a nezanedbávajte prevenciu. Vitamín C nie je všeliek, ale jeho pravidelný príjem je základom pre zdravý a vitálny život. Je ako stavebný kameň, ktorý udržiava naše telo funkčné a odolné,“ apeluje Pružinec.
