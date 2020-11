Prvá námestníčka GP Viera Kováčiková je stále vo funkcii

Bratislava 30. novembra (TASR) – Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková je ešte vo svojej funkcii. "V súčasnosti je práceneschopná. Počas jej neprítomnosti ju zastupuje tak, ako to bolo aj doteraz, námestník generálneho prokurátora Jozef Szabó," uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.



Kováčiková 24. novembra médiám potvrdila, že sa vzdá funkcie a odíde aj z postu prokurátorky. Svoj odchod vysvetlila tým, že nechce čeliť útokom na svoju osobu a chce vyvodiť zodpovednosť za svoje konanie, keď šla do práce po pozitívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. S rozhodnutím podľa jej minulotýždňového vyjadrenia nepočká do zvolenia nového šéfa GP SR.



V tom, že odíde skôr, ako bude zvolený nový generálny prokurátor, vidí problém, no nie je ochotná čeliť útokom voči svojej osobe. "Predpokladala som, že do konca novembra bude určite zvolený generálny prokurátor a že mu riadne odovzdám agendu, ale teraz neviem odhadnúť, ako bude prebiehať voľba a kedy sa uskutoční," skonštatovala s tým, že ťažko znáša kritiku za svoj postup a nechce škodiť prokuratúre. Svoj zámer oznámila ešte minulý pondelok na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru, kde uviedla, že chce skončiť k 30. novembru.



Kováčikovú do funkcie prvej námestníčky vymenoval vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár v prvej polovici mája 2019. Po jeho odchode z funkcie zastávala Kováčiková od 11. augusta 2020 práva a povinnosti generálneho prokurátora.