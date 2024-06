Prvá oficiálna zahraničná cesta Pellegriniho do ČR bude 26. júna

Bratislava 13. júna (TASR) - Prvá oficiálna zahraničná cesta Petra Pellegriniho vo funkcii prezidenta SR povedie do Českej republiky. Konať sa bude 26. júna. Pellegrini to uviedol v rozhovore pre TASR.



V Česku sa Pellegrini stretne s prezidentom Petrom Pavlom. "Veľmi sa na návštevu teším, s pánom prezidentom sme si už telefonovali. Cítim, že to bude jedna príjemná, pozitívna návšteva na najvyššej úrovni," povedal.



Prvá zahraničná pracovná cesta zvoleného najvyššieho ústavného činiteľa SR zvyčajne vedie do Česka.