Prvá polovica novembra bola mimoriadne teplá, ochladenie sa neočakáva

Bratislava 16. novembra (TASR) - Prvá polovica novembra bola na Slovensku mimoriadne teplá. Konštatuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Ochladenia boli podľa ústavu len prechodné, prejavili sa najmä na západe Slovenska. Ochladenie SHMÚ v nasledujúcich dňoch neočakáva.



"V prvej polovici posledného jesenného mesiaca prevažuje na území Slovenska nezvyčajne daždivé a súčasne teplé počasie. V doterajšom priebehu novembra prúdil po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže nad západnou Európou do našej oblasti väčšinou teplý a vlhký vzduch," vysvetlil SHMÚ.



Priblížil, že doteraz najteplejší november od roku 1961 sa napríklad na stanici v Kamenici nad Cirochou vyskytol v roku 2000. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vtedy 8,6 stupňa Celzia. Priemerná teplota za prvých 15 dní tohtoročného novembra bola na tejto stanici podľa SHMÚ na úrovni 10,5 stupňa Celzia. "Nič nenasvedčuje tomu, že by sa malo v nasledujúcich dňoch výraznejšie ochladiť," dodali meteorológovia.