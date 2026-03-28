Prvá ukážka z filmu Bojovníka avizuje surovú drámu o hľadaní šance
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Prvá ukážka z celovečerného filmu Bojovník avizuje príbeh o odvahe, vine a viere v nápravu minulých chýb. Nový film režisérov Vojtěcha Friča a Tomáša Dianišku vstúpi do slovenských kín 13. augusta. „Sľubuje silnú charakterovú štúdiu muža, ktorého najťažší zápas sa odohráva mimo klietky,“ približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm očakávaný titul v hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom, ktorý sa predstaví ako zápasník Pavel „Hoff“ Hoffmeister.
„Sú veci, ktoré chcete hrať, a sú veci, ktoré nechcete prežiť. Aj o tom je film Bojovník. Pre mňa sa týmto filmom uzatvára jedna etapa môjho života, nielen toho filmového,“ hovorí Ondrík. „Odpúšťam a odpustil som všetkým, ale bojujem ďalej. Rovnako ako každý z nás je bojovníkom, aj ja bojujem vždy a všade. Boj sa nikdy nekončí. Bojovníkom je každý z nás. Bojovníkom je víťaz, pretože neprestal veriť. A preto bojuje,“ poznamenal k svojej úlohe.
Filmový príbeh ponúka náhľad do sveta, kde sa fyzická sila stretáva so psychickou krehkosťou. „Bojovník nie je klasickým športovým filmom, ale rozprávaním o bývalom majstrovi Európy a olympijskom medailistovi v boxe, ktorý sa po rokoch pokúša o návrat, tentoraz však do sveta MMA,“ vysvetľuje distribučná spoločnosť. Dodáva, že filmového bojovník nečaká len konflikt s novými pravidlami a obávaným súperom Bélom Kardosom v podaní Jána Jackuliaka, ale predovšetkým súboj s vlastnou minulosťou a vnútornými démonmi.
Tvorcovia snímku postavili na maximálnej autenticite, ktorá zdôrazňuje kontrast medzi drsným prostredím zápasenia a zložitými medziľudskými vzťahmi. Vedľa Milana Ondríka sa v kľúčových úlohách predstavia Ema Businská, Martin Finger, Ján Jackuliak, Hana Vagnerová či Eliška Balzerová. Herecký ansámbel dopĺňajú aj Pavel Rímsky a Adam Vacula, výrazný filmový debut tam čaká rapera a speváka Calina, celým menom Calina Panfiliho. „Je to moja prvá rola, je mi blízka téma filmu a herectvo je vec, ktorá ma vždy fascinovala, tak som si ho chcel vyskúšať,“ zveril sa držiteľ cien Anděl a Český slavík.
Film Bojovník príde do kín 13. augusta.
