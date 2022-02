Prvé hotspoty budú zriadené v nedeľu v štyroch obciach na východe SR

Bratislava 26. februára (TASR) - Prvé tzv. hotspoty budú zriadené v priebehu nedele (27. 2.) v štyroch obciach na východe Slovenska, a to v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach. Pre vojnových utečencov z Ukrajiny zabezpečia prvú pomoc. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Rezort upozorňuje, že hotspoty nebudú slúžiť ako ďalšie hraničné priechody. Fungovať by mali nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni. "O počte zriadených hotspotov bude operatívne rozhodovať Koordinačný štáb MV SR, ktorý vychádza z aktuálnych potrieb na základe monitorovania situácie," uviedli z ministerstva.



V Sobranciach bol pod gesciou ministerstva vnútra zriadený operačný štáb. Ten koordinuje a riadi všetky zainteresované rezortné a mimorezortné zložky pôsobiace na hraničných priechodoch s Ukrajinou, ako aj zariadeniach vytvorených v súvislosti s poskytovaním pomoci prichádzajúcim. Štáb rieši aj otázku vytvorenia hotspotov.



"Vzhľadom k nárastu počtu osôb prichádzajúcich na územie SR z vojnou postihnutej Ukrajiny budú slúžiť na urýchlenie administratívneho procesu pod záštitou Policajného zboru a Migračného úradu MV SR, ktorý je potrebné absolvovať pre každú osobu prichádzajúcu z územia Ukrajiny," priblížil rezort. Doplnil, že podľa potreby budú v týchto stanoch poskytovať služby aj humanitárne organizácie pod gesciou ministerstva zdravotníctva.



Ministerstvo poukázalo, že v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom vyrástol dočasný núdzový tábor s poľnými lôžkami, karimatkami a spacími vakmi. Má zabezpečené vykurovanie a osvetlenie. Jeho kapacita je do 500 osôb. Do 19.00 h bolo v tábore ubytovaných 118 osôb.



V hotspotoch budú v rámci dobrovoľníckej činnosti pracovať vždy dvaja zdravotnícki pracovníci (nelekári). Do tzv. hotspotov pri hraniciach s Ukrajinou sa podľa rezortu zdravotníctva prihlásilo viac ako 70 dobrovoľníkov.